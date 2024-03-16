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    Экс-тренер «Спартака» Ваноли может возглавить клуб Серии А

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    Несколько клубов итальянской Серии А проявляют интерес к главному тренеру «Венеции» Паоло Ваноли.

    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли

    Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира со ссылкой на Calciomercato, за работой бывшего наставника московского «Спартака» пристально следят «Торино», «Дженоа» и «Болонья».

    Паоло Ваноли работает в «Венеции», которая выступает в Серии В, с ноября 2022 года. Сейчас клуб ведет борьбу за выход в Серию А, занимая второе место в турнирной таблице.

    Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. С ним «красно-белые» выиграли Кубок России.

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