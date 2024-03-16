Онопко: В «Ростове» коллектив подобрался, что надо

Ассистентв эксклюзивном интервью LiveSport.Ru высказался о задачах ростовской команды в этом сезоне.

«Хороший старт второй части сезона? В первую очередь, безусловно, усердная, скрупулезная работа главного тренера, всего штаба. С учетом нынешних сложностей, связанных с логистикой. Я уже в команде второй год, и вижу, как она прогрессирует. Вообще в клубе коллектив подобрался, что надо. Я имею в виду и президента, и генерального директора, и спортивного... Совместно решаем все задачи. Важно, что футболисты воспринимают наши идеи. Знают, что надо держать себя в нужном весе, чтобы получать удовольствие на футбольном поле. Ну, это один из примеров.

Понятно, разрыв серьезный. Но, будем объективны, у "Зенита" один россиянин в составе, у "Краснодара" два, и сколько у нас! Сейчас краснодарцы выставили только Волкова и Черникова, а в первом круге так вовсе один Петров играл. Только у нас, в Краснодаре и Воронеже закрыты аэропорты. Честно скажу, это очень тяжело, особенно по возвращению с выездов. И у наших соперников есть это преимущество, но мы берем другим.

Я тут красиво все рассказываю, но мы действительно движемся в правильном направлении. Хотя хорошее место в конце сезона на этом основании никто не гарантировал. При этом все, с кем я общаюсь, будь то тренеры других команд, ветераны, судьи, журналисты, говорят, что им наша игра нравится», — отметил Онопко.

Полную версию интервью с Виктором Онопко смотрите здесь.