В 23:00 16.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

Последний матч: «Ницца» — «Ланс» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Ницца». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ницца»).

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