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    Сможет ли «Ланс» продлить свою победную серию?

    «Ланс» — «Ницца». Ставка за 2.00 и прогноз футбол, Лига 1, 16 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Ницца»
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    «Ланс»
    16 марта в рамках 26-го тура французской Лиги 1 «Ланс» в родных стенах сыграет против «Ниццы». Начало игры — в 23:00 по мск. «Ланс» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Марта 2024 года
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  • Франция. Лига 1
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    «Ланс»

    Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за еврокубки в нынешнем сезоне. «Ланс» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 42 очками в активе, отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 балла.

    Стоит отметить, что у «Ланс» отличная оборона, команда пропустила всего 24 гола за 25 встреч при 34-х забитых.

    Ланс — Ницца: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре «Ланс» обыграл «Брест» (1:0), а матчем ранее одолел «Лион» (3:0). В матче против «львов» команда просто не оставила шансов сопернику.

    В послендих 5-и матчах в Лиге 1 «Ланс» проиграл только «Монако» (2:3), трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 10 голов при 5-и пропущенных.

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    Не сыграют: Хоннер Чавес, Джимми Кабо, Дейвье Машаду и Массадио Хайдара (у всех травмы).

    Состояние команды: «Ланс» показывает отличные результаты в последнее время, к тому же команда надежно играет в обороне. «Ланс» занимает 6-е место в таблице Лиги 1 по результатам домашних встреч, набрав 23 очка из 36-и возможных.

    Последний раз «Ланс» одолел «Ниццу» (3:0) еще в апреле 2022-го года. С тех пор команде не удавалось обыграть своего соперника. Может получится на сей раз?

    «Ницца»

    Турнирное положение: Команда является прямым конкурентом с «Лансом» в турнирной таблице. «Ницца» занимает 6-е место с 40 очками в активе, отставая от предстоящего соперника на 2 балла.

    Стоит отметить, что команда делит 1-е место в лиге по надежности в обороне, пропустив за 25 встреч всего 19 голов при 24-х забитых.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Ницца» уступила ПСЖ (1:3), вылетив из Кубка Франции. Матчем ранее команда проиграла «Монпелье» (1:2).

    За последние 5 матчей у «Ниццы» нет ни одной победы, 4 поражения и ничья с «Клермоном» (0:0). За этот период команда сумела забить только 3 гола при 8-и пропущенных.

    К слову, последний раз «Ницца» побеждала в Лиге 1 еще 27-го января в матче с «Мецем» (1:0).

    Не сыграют: Софиан Диоп и Валентин Розье (у обоих травмы).

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    Состояние команды: Впервые в нынешнем сезоне у «Ниццы» получилась такая затяжная серия неудач, команда не может выиграть на протяжении 6-и матчей подряд.

    К слову, в нынешнем сезоне «Ницца» уже обыгрывала «Ланс». В рамках 17-го тура команда одолела своего соперника со счетом 2:0. Дублем в этом матче отметился нападающий «Ниццы» Терем Моффи, забив свои голы на 76-й и 78-й минутах.

    Статистика для ставок

    • «Ницца» не может выиграть на протяжении 6-и матчей подряд

    • «Ланс» не пропустила ни одного гола в последних 2-х матчах, забив при этом 4 раза

    • В последних 4-х очных встречах одна из команд не пропускала

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.85, а победа «Ниццы» — в 3.85.

    ТБ 2.5 оценивается в 2.15, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.70.

    Прогноз: «Ницца» не очень хороша в последнее время. Можно предположить, что «Ланс» заберет свои очки.

    Ставка: Победа «Ланса» за 2.00.

    Прогноз: В последних очных встречах команды не забивали друг другу.

    Ставка: Обе забьют — нет за 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Ницца» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ланс» продлить свою победную серию?
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