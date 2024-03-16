16 марта в рамках 26-го тура французской Лиги 1 «Ланс» в родных стенах сыграет против «Ниццы». Начало игры — в 23:00 по мск. «Ланс» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за еврокубки в нынешнем сезоне. «Ланс» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 42 очками в активе, отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 балла.

Стоит отметить, что у «Ланс» отличная оборона, команда пропустила всего 24 гола за 25 встреч при 34-х забитых.

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Последние матчи: В прошедшем туре «Ланс» обыграл «Брест» (1:0), а матчем ранее одолел «Лион» (3:0). В матче против «львов» команда просто не оставила шансов сопернику.

В послендих 5-и матчах в Лиге 1 «Ланс» проиграл только «Монако» (2:3), трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 10 голов при 5-и пропущенных.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Хоннер Чавес, Джимми Кабо, Дейвье Машаду и Массадио Хайдара (у всех травмы).

Состояние команды: «Ланс» показывает отличные результаты в последнее время, к тому же команда надежно играет в обороне. «Ланс» занимает 6-е место в таблице Лиги 1 по результатам домашних встреч, набрав 23 очка из 36-и возможных.

Последний раз «Ланс» одолел «Ниццу» (3:0) еще в апреле 2022-го года. С тех пор команде не удавалось обыграть своего соперника. Может получится на сей раз?

«Ницца»

Турнирное положение: Команда является прямым конкурентом с «Лансом» в турнирной таблице. «Ницца» занимает 6-е место с 40 очками в активе, отставая от предстоящего соперника на 2 балла.

Стоит отметить, что команда делит 1-е место в лиге по надежности в обороне, пропустив за 25 встреч всего 19 голов при 24-х забитых.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Ницца» уступила ПСЖ (1:3), вылетив из Кубка Франции. Матчем ранее команда проиграла «Монпелье» (1:2).

За последние 5 матчей у «Ниццы» нет ни одной победы, 4 поражения и ничья с «Клермоном» (0:0). За этот период команда сумела забить только 3 гола при 8-и пропущенных.

К слову, последний раз «Ницца» побеждала в Лиге 1 еще 27-го января в матче с «Мецем» (1:0).

Не сыграют: Софиан Диоп и Валентин Розье (у обоих травмы).

Состояние команды: Впервые в нынешнем сезоне у «Ниццы» получилась такая затяжная серия неудач, команда не может выиграть на протяжении 6-и матчей подряд.

К слову, в нынешнем сезоне «Ницца» уже обыгрывала «Ланс». В рамках 17-го тура команда одолела своего соперника со счетом 2:0. Дублем в этом матче отметился нападающий «Ниццы» Терем Моффи, забив свои голы на 76-й и 78-й минутах.

Статистика для ставок

«Ницца» не может выиграть на протяжении 6-и матчей подряд

«Ланс» не пропустила ни одного гола в последних 2-х матчах, забив при этом 4 раза

В последних 4-х очных встречах одна из команд не пропускала

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.85, а победа «Ниццы» — в 3.85.

ТБ 2.5 оценивается в 2.15, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.70.

Прогноз: «Ницца» не очень хороша в последнее время. Можно предположить, что «Ланс» заберет свои очки.

Ставка: Победа «Ланса» за 2.00.

Прогноз: В последних очных встречах команды не забивали друг другу.

Ставка: Обе забьют — нет за 1.85.