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    Гвардиола: «Реал»? Хорошо, мы попробуем еще раз

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Соперником английского клуба стал мадридский «Реал», с которым «горожане» встречались в двух предыдущих розыгрышах ЛЧ.

    «Мадридский "Реал" — жестокий соперник. Но "Барселона" была бы такой же. "Бавария", "Арсенал", "Атлетико" — тоже. Это действительно жёсткая конкуренция. Вот почему я подумал: "Наш соперник — 'Реал'? Хорошо, мы попробуем ещё раз". Вот и всё», — приводит слова Гвардиолы в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

    Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля 2024 года.

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    Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».

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