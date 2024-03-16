Гвардиола: «Реал»? Хорошо, мы попробуем еще раз

Наставник «Манчестер Сити»оценил результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Соперником английского клуба стал мадридский «Реал», с которым «горожане» встречались в двух предыдущих розыгрышах ЛЧ.

«Мадридский "Реал" — жестокий соперник. Но "Барселона" была бы такой же. "Бавария", "Арсенал", "Атлетико" — тоже. Это действительно жёсткая конкуренция. Вот почему я подумал: "Наш соперник — 'Реал'? Хорошо, мы попробуем ещё раз". Вот и всё», — приводит слова Гвардиолы в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля 2024 года.

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Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».