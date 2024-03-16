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    «Ман Сити» готов купить Бруну Гимарайнса за 115 млн евро

    Футбол Трансферы Манчестер Сити Ньюкасл
    Центральный полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс находится в сфере интересов «Манчестер Сити», сообщает издание AS.

    Бруно Гимарайнс
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    Бруно Гимарайнс

    За 26-летнего бразильца «горожане» готовы заплатит € 115 млн. Сейчас руководство «Ман Сити» ведет активные переговоры о переходе хавбека в летнее трансферное окно.

    Хосеп Гвардиола настаивает на покупке Бруно Гимарайнса, так как хочет продублировать позицию опорного полузащитника, где играет Родри фактически без замен.

    «Манчестер Сити» сумму в € 115 млн намерен разбить на три транша, чтобы соблюсти правила ФФП.

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    В текущем сезоне бразильский полузащитник сыграл за «Ньюкасл» 39 матчей, забил три мяча, отдал семь голевых передач. На портале Transfermarkt его оценивают в € 85 млн.

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