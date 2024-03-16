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    Энрике: У Хави есть уровень, он выиграл чемпионат Испании

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике оценил работу наставника «Барселоны» Хави перед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов, где парижан сыграют против «сине-гранатовых».

    Хави
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    Хави

    «Я не знаю тренерской работы Хави, но он знает мою. Я бы хотел, чтобы меня тренировал он, Гвардиола или Артета. У такого человека, как Хави, есть уровень, он выиграл чемпионат Испании.

    "Барселона" — большой клуб, и нам будет сложно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

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    • Ранее главный тренер «сине-гранатовых» Хави высказался о предстоящем противостоянии «Барселоны» и ПСЖ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Напомним, что 1-й матч между этими командами состоится 10-го апреля в Париже, а ответная игра пройдет 16-го числа в Барселоне.

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