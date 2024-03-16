Энрике: У Хави есть уровень, он выиграл чемпионат Испании

Главный тренероценил работу наставникаперед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов, где парижан сыграют против «сине-гранатовых».

«Я не знаю тренерской работы Хави, но он знает мою. Я бы хотел, чтобы меня тренировал он, Гвардиола или Артета. У такого человека, как Хави, есть уровень, он выиграл чемпионат Испании.

"Барселона" — большой клуб, и нам будет сложно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Ранее главный тренер «сине-гранатовых» Хави высказался о предстоящем противостоянии «Барселоны» и ПСЖ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что 1-й матч между этими командами состоится 10-го апреля в Париже, а ответная игра пройдет 16-го числа в Барселоне.