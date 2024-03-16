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    «Бернли» выиграл у «Брентфорда», «Лутон» и «Ноттингем» сыграли вничью

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    В матче 29-го тура чемпионата Англии «Бернли» в родных стенах победил «Брентфорд» со счетом 2:1.

    «Бернли»
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    «Бернли»

    На голы Якоба Брууна-Ларсена и Давида Фофаны гости ответили точным ударом Кристоффера Айера.

    Отметим, что «Брентфорд» уже с 9-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Серхио Регилона.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Брентфорд 2:1
    Голы: 1:0 Якоб Бруун Ларсен (пенальти) (10'), 2:0 Датро Давид Фофана (62'), 2:1 Кристоффер Аер (83') Бёрнли: Арьянет Мурич, Лоранс Ассиньон, Максим Эстеве, Чарли Тейлор, Витиньо Силва, Джош Каллен, Сандер Берге, Якоб Бруун Ларсен (Зеки Мохамед Амдуни, 69'), Датро Давид Фофана (Лайл Фостер, 88'), Вильсон Одобер, Dara O'Shea Брентфорд: Марк Флеккен, Серхио Регилон, Мадс Роэрслев (Кин Льюис-Поттер, 60'), Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер, Матиас Йёргенсен, Витали Янельт (Шандон Баптист, 80'), Матиас Йенсен (Ниль Мопе, 80'), Фрэнк Аниика (Yehor Yarmoliuk, 60'), Йоан Висса (Брайан Мбемо, 79'), Айван Тони Предупреждения: Витали Янельт (68'), Зеки Мохамед Амдуни (81'), Кристоффер Аер (84'), Чарли Тейлор (90 + 1') Удаление: Серхио Регилон (9')

    «Бернли» набрал 17 очков, но остался на девятнадцатом месте в турнирной таблице. У «Брентфорда» 26 пунктов и пятнадцатая строчка.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Лутон Таун» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью 1:1.

    На гол Криса Вуда хозяева ответили забитым мячом Люка Берри.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лутон Таун — Ноттингем Форест 1:1
    Голы: 0:1 Крис Вуд (34'), 1:1 Люк Берри (89') Лутон Таун: Томас Камински, Рис Бурк, Теден Менжи, Исса Каборе, Чидози Огбене, Росс Баркли, Jordan Clark (Люк Берри, 85'), Тахит Чон, Карлтон Моррис, Pelly Ruddock Mpanzu (Эндрос Таунсенд, 60'), Alfie Doughty (Кали Вудроу, 46') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Харри Тоффоло, Мурилло, Вийи Боли, Неко Уильямс, Морган Гиббз-Уайт (Николас Домингес, 82'), Ибраим Сангаре, Райан Йейтс, Крис Вуд (Фелипе, 76'), Энтони Эланга, Дивок Ориги (Каллум Хадсон-Одои, 75') Предупреждения: Исса Каборе (30'), Харри Тоффоло (84'), Матц Зельс (90')

    «Лутон» набрал 22 очка и остался на восемнадцатом месте в турнирной таблице. У «Ноттингема» 25 пунктов и семнадцатая строчка.

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