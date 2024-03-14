Последний матч: «Марсель» — «Вильярреал» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вильярреал» — «Марсель». Коэффициент ставки — 1.80.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
Календарь и таблица Лиги Европы
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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