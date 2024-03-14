начнут матч в 20:45 в 1/8 финала Лиги конференций, 14.03.2024.

Последний матч: «Серветт» — «Виктория Пльзень» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Виктория Пльзень» — «Серветт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.44 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Виктория Пльзень»).

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