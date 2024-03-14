В рамках 1/8 финала Лиги конференций 14 марта пройдет матч «Виктория» — «Серветт». Начало — в 20:45 «Виктория» — «Серветт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Виктория»

Турнирное положение: В чемпионате Чехии «Виктория» занимает 3 место в турнирной таблице. «Красно-синие» после 24 проведенных матчей набрали 48 очков. За плечами «Виктории» 16 побед, 3 ничьи и 5 поражений.

Последние матчи: В 24 туре чемпионата Чехии «Виктория» на своём поле разгромила лидера турнира — пражскую «Спарту» (4:0). Дублем в поединке отметился Томаш Хорый, ещё по голу забили Шейк Суаре и Павел Шульц. Таким образом «Виктория» сократила отставание от «Спарты» до 9 баллов.

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Не сыграют: Два футболиста «Виктории» находятся в лазарете из-за травм. Вот их имена: Эрик Йирка и Рафиу Дуросинми. В ответной игре 1/8 финала Лиги конференций против «Серветта» сможет сыграть Шульц, футболист уже отбыл дисквалификацию за перебор желтых карточек.

Все прогнозы на Лигу конференций

Состояние команды: В первом матче 1/8 финала Лиги конференций против швейцарского «Серветта» прервалась победная серия «Виктории», которая состояла из четырёх матчей. Соперники разошлись миром со счётом 0:0.

К тому же продолжается беспроигрышная серия чешского клуба, которая насчитывает 20 матчей

Ещё один факт о «Виктории», команда изначально сыграла в групповом этапе Лиги конференций, заняв первое место в своем квартете. Чешский клуб заработал в турнире 18 очков, опередив в таблице «Динамо» Загреб, «Астану» и ФК «Балканы».

«Серветт»

Турнирное положение: «Серветт» продолжает погоню за «Янг Бойзом» в чемпионате Швейцарии. Лидеров разделяет всего одно очко. На данный момент «Серветт» занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 53 очка.

Последние матчи: В минувшем туре чемпионата Швейцарии «Серветт» дома переиграл команду «Лозанну» (3:1).

Не сыграют: Француз Дамид Дулин получил травму, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: Домашнюю ничью против «Виктории» в первом матче 1/8 финала Лиги конференции «Серветт» может занести себе в актив. Швейцарцы не проиграли и сохранили шанс на выход в четвертьфинал турнира.

Ещё один интересный момент, «Серветт» не проигрывает на протяжении 8 матчей. К тому же в эту серию входит дуэль в рамках 1/16 финала Лиги конференций. На предыдущей стадии «Серветт» переиграл «Лудогорец» (0:0 — ничья дома и 1:0 — победа в гостях)

В основной сетке Лиги конференций «Серветт» играл вместе с «Шерифом», «Славией» и «Ромой». Швейцарцы смогли набрать 5 очков и занять 3 место в таблице, «Серветт» обошел в группе молдавский «Шериф».

Статистика для ставок

В первом матче 1/8 финала «Серветт» и «Виктория» сыграли вничью (0:0)

«Виктория» в 20 матчах одержала 16 побед

Прервалась пятиматчевая победная серия «Серветта»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Виктория» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.62, а победа «Серветта» — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.81 соответственно.

Прогноз: «Виктория» — фаворит пары и может сломить сопротивление «Серветта». Во-первых, чехи классом выше, чем швейцарцы. Во-вторых, «Виктория» играет дома. Однако тот факт, что «Серветт» смог отстоять нулевую ничью, в первом поединке противостояния, говорит о том, что не будет забито много голов и в ответном поединке.

Ставка: Тотал меньше 2 с коэффициентом 2.44.

Прогноз: «Серветт» в первом матче отстоял собственные ворота на 0. Можно рискнуть в пользу швейцарцев снова. Так что ставим на фору швейцарского коллектива.

Ставка: Фора «Серветта» (0) с коэффициентом 3.08.