начнут матч в 20:45 в 1/8 финала Лиги Европы, 14.03.2024.

Последний матч: «Фрайбург» — «Вест Хэм» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Хэм» — «Фрайбург». Коэффициент ставки — 1.90 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Вест Хэм»).

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