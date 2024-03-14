Уткин: Проблема Абаскаля для «Спартака» вторична

Известный блогерподелился мнением о ситуации, в которой оказался вингер «Спартака»

Ранее стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

«Все сразу кинулись увольнять Гильермо Абаскаля, хотя по большому счету не защищая Гильермо, он очень спорная сейчас фигура во всех отношениях, но самый-то главный вопрос в "Спартаке" — способны ли в команде играть без Промеса.

И кто допустил ситуацию, которая существует вот сейчас. Когда у "Спартака" есть футболист, который не может в страну вернуться. Когда вернется и как — неизвестно, в каком состоянии — тоже неизвестно, контракт у него заканчивается, с будущим у него серьезные неясности.

Короче говоря, это называется токсичный актив. Можно как угодно относиться к тому, что Промес сделал для "Спартака". По-моему, для "Спартака" сделал очень много. И действительно, с точки зрения спортивных результатов он, безусловно, легенда клуба. Но мы же говорим о будущем, о том, чтобы рассчитывать на человека, на футболиста в ближайшее время.

А как на это рассчитывать? Вот в чем вопрос. В данном случае проблема Абаскаля мне представляется вторичной. То есть она существует фоном, она реальная, но она, по-моему, глубоко вторичная», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.