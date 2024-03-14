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    Европейской Суперлиге придется сменить название

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    Европейская Суперлига не сможет использовать свое нынешнее название.

    Флорентино Перес
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    Флорентино Перес

    По информации Carrusel Deportivo, суд Европейского союза вынес решение в пользу датской Суперлиги, которая ранее зарегистрировала свое название в качестве товарного знака.

    В связи с этим Европейской Суперлиге придется сменить название для запуска проекта.

    Ранее сообщалось, что большинство европейских болельщиков поддерживают создание Суперлиги.

    Напомним, в декабре 2023 года суд Европейского союза постановил, что УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги.

    Одним из главных инициаторов запуска нового турнира является «Реала». Кроме того, из-за серьезных финансовых проблем в этом заинтересована «Барселона». Сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес согласен на запуск Суперлиги даже в том случае, если лучшие клубы английской Премьер-лиги откажутся от участия в проекте.

    Новый формат турнира предусматривает три дивизиона. Планируется, что в Суперлиге будут играть 64 команды.

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    • Каждая команда проведет не менее 14 матчей за сезон. При этом ни один из клубов не будет постоянным участником турнира. Суперлигу могут запустить осенью 2025 года.

    Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку девять команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков. Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер». УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

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