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    «СКА-Хабаровск» обыграл «Сочи» в серии пенальти и прошел в 1/8 финала Кубка России Пути регионов

    «СКА-Хабаровск» — «Сочи»: 1:1 (4:2 по пен.)

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    «СКА-Хабаровск» одолел «Сочи» (1:1, 4:2 по пен.) в матче 1/16 финала Кубка России Пути регионов.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    В основное время матча команды обменялись голами. Сначала на 23-й минуте «Сочи» открыл счет благодаря голу Сауля Гуарирапы. На 74-й минуте игрок «СКА-Хабаровска» Альбек Гонгапшев сравнял счет.

    Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались хабаровчане. Победный одиннадцатиметровый удар реализовал Кирилл Никитин.

    Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала
    СКА-Хабаровск — Сочи 1:1
    Голы: 0:1 Guarirapa S. (22'), 1:1 Альбек Гонгапшев (74'), : Илья Петров (пенальти) (2'), : Игорь Коновалов (пенальти) (3'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (4')

    После этого матча «СКА-Хабаровск» прошел в 1/8 финала Кубка России Пути регионов. «Сочи» завершил свое выступление на турнире.

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