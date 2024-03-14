«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: 1:1 (4:2 по пен.)

В основное время матча команды обменялись голами. Сначала на 23-й минуте «Сочи» открыл счет благодаря голу Сауля Гуарирапы. На 74-й минуте игрок «СКА-Хабаровска» Альбек Гонгапшев сравнял счет.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались хабаровчане. Победный одиннадцатиметровый удар реализовал Кирилл Никитин.
Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала
СКА-Хабаровск — Сочи 1:1
Голы: 0:1 Guarirapa S. (22'), 1:1 Альбек Гонгапшев (74'), : Илья Петров (пенальти) (2'), : Игорь Коновалов (пенальти) (3'), : (пенальти) (3'), : (пенальти) (4')
После этого матча «СКА-Хабаровск» прошел в 1/8 финала Кубка России Пути регионов. «Сочи» завершил свое выступление на турнире.