Семак: Ивич — один из тех, кто сделал хорошую работу, он настоящий профессионал

Главный тренердал комментарий по поводу увольненияс поста наставника

«Что касается моего отношения. Очень хорошая команда и очень хорошую работу провел главный тренер. То, что он делал, безусловно заслуживает уважения. Но есть руководители, которые принимают решения, исходя из тех или иных своих соображений. Естественно, я также человек, который на контракте — сегодня работаешь, завтра не работаешь. Потому что решение принимают те люди, которые управляют клубом. Наше дело выполнять свою работу на сто процентов. Ивич, безусловно, один из тех, кто сделал хорошую работу, он настоящий профессионал», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

После 20 туров «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе, отставая от «Зенита» всего на 1 балл.

В прошлом сезоне под руководством Ивича «Краснодар» дошел до Кубка России. В этом году «быки» завершили свое выступление на этом турнире на стадии 1/16 финала, уступив «Химкам» (0:2).