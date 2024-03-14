ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Динамо»Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России
    Все новости спорта

    Погребняк о победе «Зенита»: Класс команды сказался, они провели вчера один из лучших матчей

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Зенит
    Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о победе «сине-бело-голубых» в ответном матче 1/4 финала Кубка России с «Динамо» (2:0).

    Павел Погребняк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Погребняк

    «Думаю, у "Зенита" были реваншистские настроения по отношению к "Динамо" после вылета от них из Кубка России в прошлом году. Плюсом 50 тысяч на трибунах добавили ажиотажа и зрелищности.

    Класс "Зенита" сказался, и они провели вчера один из лучших матчей. Команда играла сердцем, я получил удовольствие от игры», — сказал Погребняк Чемпионату.

  • Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России
  • Реакция спортивных СМИ на выход команды Сергея Семака в полуфинал Кубка России
  • Сегодня

    • По сумме 2-х встреч «Зенит» (0:1, 2:0) прошел в полуфинал Кубка России, где сыграет с победителем пары «Локомотив» — «Балтика».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» завершит европоход «Карабаха»
  • «Байер» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Голевой феерии ждать не стоит, команды не смогут забить много мячей
  • «Спартак» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Локомотив» добиться победы над «Балтикой»?
  • «Локомотив» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вильярреал — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Славия — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры