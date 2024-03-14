Погребняк о победе «Зенита»: Класс команды сказался, они провели вчера один из лучших матчей

Экс-нападающийвысказался о победе «сине-бело-голубых» в ответном матче 1/4 финала Кубка России с(2:0).

«Думаю, у "Зенита" были реваншистские настроения по отношению к "Динамо" после вылета от них из Кубка России в прошлом году. Плюсом 50 тысяч на трибунах добавили ажиотажа и зрелищности.

Класс "Зенита" сказался, и они провели вчера один из лучших матчей. Команда играла сердцем, я получил удовольствие от игры», — сказал Погребняк Чемпионату.

По сумме 2-х встреч «Зенит» (0:1, 2:0) прошел в полуфинал Кубка России, где сыграет с победителем пары «Локомотив» — «Балтика».