В 23:00 14.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/8 финала Лиги Европы.

Последний матч: «Спарта П» — «Ливерпуль» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Спарта П». Коэффициент ставки — 2.81 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Ливерпуль»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Спарта П.

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