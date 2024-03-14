Фернандес: У «Динамо» были попытки, но это не представляло какой-то особой опасности

Защитниквысказался о матче против(2:0) в Кубке России.

«Мы знали, что будет довольно сложная игра, потому что "Динамо" — очень сильный соперник. Но у нас получилось, мы доминировали от начала и до конца, и у нас получилось победить.

Мне кажется, что особо опасных моментов на самом деле не было. Мы выиграли 2:0. Да, у них были попытки, но это не представляло какой-то особой опасности.

Мы относимся к великой команде — "Зенит". Все игры мы стараемся выигрывать и только побеждать», — приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.