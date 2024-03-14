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    Фернандес: У «Динамо» были попытки, но это не представляло какой-то особой опасности

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    Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о матче против «Динамо» (2:0) в Кубке России.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Мы знали, что будет довольно сложная игра, потому что "Динамо" — очень сильный соперник. Но у нас получилось, мы доминировали от начала и до конца, и у нас получилось победить.

    Мне кажется, что особо опасных моментов на самом деле не было. Мы выиграли 2:0. Да, у них были попытки, но это не представляло какой-то особой опасности.

    Мы относимся к великой команде — "Зенит". Все игры мы стараемся выигрывать и только побеждать», — приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».

    «Зенит» одержал победу по сумме двух встреч и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

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