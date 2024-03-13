Маскерано: Гвардиола изменил эпоху

Бывший футболистдал комментарий по поводу работы с, который сейчас тренирует

«Хосеп изменил эпоху. Его великое наследие — не титулы, а перемены, которые он принёс в футбол. Сегодня у всех тренеров совершенно иное видение, чем до него.

Я приехал в Европу в 2006 году. Тогда команды не были организованы при выходе в атаку, всё было гораздо более шаблонным, многое зависело от креативности игрока. Сегодня они умеют и начинать атаки, и вступать в прессинг. Всё поменялось, и во многом благодаря Гвардиоле», — приводит слова Маскерано Ole.