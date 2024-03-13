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    Маскерано: Гвардиола изменил эпоху

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    Бывший футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано дал комментарий по поводу работы с Хосепом Гвардиолой, который сейчас тренирует «Манчестер Сити».

    Хавьер Маскерано
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    Хавьер Маскерано

    «Хосеп изменил эпоху. Его великое наследие — не титулы, а перемены, которые он принёс в футбол. Сегодня у всех тренеров совершенно иное видение, чем до него.

    Я приехал в Европу в 2006 году. Тогда команды не были организованы при выходе в атаку, всё было гораздо более шаблонным, многое зависело от креативности игрока. Сегодня они умеют и начинать атаки, и вступать в прессинг. Всё поменялось, и во многом благодаря Гвардиоле», — приводит слова Маскерано Ole.

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