Врач ЦСКА рассказал о состоянии Дивеева

Главный врачвысказался о повреждении защитника команды матче 1/4 финала Кубка России с(2:0).

«Игорь Дивеев в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени. Первичный осмотр не выявил значимых повреждений.

В ближайшие дни футболист будет проходить курс стартовой терапии, после которой будут определены сроки возвращения в общую группу», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

Дивеев получил травму на 59-й минуте, неудачно приземлившись на голеностоп. Защитника заменил Матвей Лукин.

В нынешнем сезоне Дивеев провел только 2 матча за ЦСКА и не отметился результативными действиями.