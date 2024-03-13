ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд — ПСВ«Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Онлайн
  • 11:01
    • «Краснодар» объявил об увольнении Ивича
    Все новости спорта

    Врач ЦСКА рассказал о состоянии Дивеева

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о повреждении защитника команды Игоря Дивеева в матче 1/4 финала Кубка России с «Ростовом» (2:0).

    Игорь Дивеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Дивеев

    «Игорь Дивеев в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени. Первичный осмотр не выявил значимых повреждений.

    В ближайшие дни футболист будет проходить курс стартовой терапии, после которой будут определены сроки возвращения в общую группу», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

  • РПЛ. «Зенит» вернул лидерство на финише сезона
  • Итоги 20-го тура чемпионата России по футболу
  • 11/03/2024

    • Дивеев получил травму на 59-й минуте, неудачно приземлившись на голеностоп. Защитника заменил Матвей Лукин.

    В нынешнем сезоне Дивеев провел только 2 матча за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Атлетико» против «Интера»?
  • «Атлетико» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • В Питере — забивать!
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Пройдет ли «Боруссия» Дортмунд ПСВ?
  • «Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Спарта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры