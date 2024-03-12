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    Уиком Уондерерс — Уиган: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.03.2024 в 22:45 начнется матч в английской Первой Лиге Уиком Уондерерс — Уиган

    Футбол Футбол Англии Уиган
    В 22:45 12.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Уиком Уондерерс — Уиган в английской Первой Лиге.

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    Последний матч: «Уиган» — «Уиком Уондерерс» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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