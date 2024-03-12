ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Атлетико»ЛЧ. Второй раунд «дерби Марадоны», шанс для «Арсенала», интрига в Мадриде
    Все новости спорта

    Семшов: Все давно ждут отставки Абаскаля

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гильермо Абаскаль

    «Я думаю, что все уже ждут "когда". Этот вопрос уже давно висит. Я думаю, что уже пора решиться. Он набрался опыта в нашей стране. Выбил "Спартак" из гонки за чемпионство. Возьмём матч в Питере против "Зенита". Как это так, что главный тренер уезжает смотреть футбол в Москву? Ты должен находиться с командой. А он, как показывали, чай пил спокойно. А ведь у тебя эмоции должны зашкаливать, когда твоя команда проигрывает на центральном стадионе России.

    Сейчас будет большая пауза в чемпионате. Думаю, "Спартак" решится поменять главного тренера. Многих кандидатов уже предлагают», — сказал Семшов эфире телеканала «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» намерен уволить Абаскаля и рассматривает ему на замену несколько кандидатов — Станислава Черчесова, Владимира Ивича и Валерия Карпина.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Барселона» «Наполи»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Отыграется ли «Арсенал» после поражения от «Порту»?
  • «Арсенал» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли ЦСКА выйти в полуфинал Кубка России?
  • ЦСКА — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч Родина — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шелтон — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры