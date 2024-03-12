Семшов: Все давно ждут отставки Абаскаля

Бывший футболист сборной Россиивысказался о возможной отставке главного тренера «Спартака»

«Я думаю, что все уже ждут "когда". Этот вопрос уже давно висит. Я думаю, что уже пора решиться. Он набрался опыта в нашей стране. Выбил "Спартак" из гонки за чемпионство. Возьмём матч в Питере против "Зенита". Как это так, что главный тренер уезжает смотреть футбол в Москву? Ты должен находиться с командой. А он, как показывали, чай пил спокойно. А ведь у тебя эмоции должны зашкаливать, когда твоя команда проигрывает на центральном стадионе России.

Сейчас будет большая пауза в чемпионате. Думаю, "Спартак" решится поменять главного тренера. Многих кандидатов уже предлагают», — сказал Семшов эфире телеканала «Матч ТВ».

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Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» намерен уволить Абаскаля и рассматривает ему на замену несколько кандидатов — Станислава Черчесова, Владимира Ивича и Валерия Карпина.