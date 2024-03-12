ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Атлетико»ЛЧ. Второй раунд «дерби Марадоны», шанс для «Арсенала», интрига в Мадриде
    Все новости спорта

    В РФС сообщили, что в июне сборная России проведет два матча

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Глава РФС Александр Дюков отметил, что сборная России в июньскую паузу сыграет два матча.

    Александр Дюков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Дюков

    «У нас еще будут матчи в этом году. Сейчас мы проведем два матча. Летом также сыграем с двумя соперниками. Второй матч постараемся провести в России», — сказал Дюков «СЭ».

    Ранее Дюков сообщил, что сборная России сыграет в июне с командой Белоруссии в Минске. В марте сборная России сыграет с командами Сербии и Парагвая.

    Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА.

    Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Барселона» «Наполи»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Отыграется ли «Арсенал» после поражения от «Порту»?
  • «Арсенал» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли ЦСКА выйти в полуфинал Кубка России?
  • ЦСКА — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч Родина — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шелтон — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры