В РФС сообщили, что в июне сборная России проведет два матча

Глава РФСотметил, что сборная России в июньскую паузу сыграет два матча.

«У нас еще будут матчи в этом году. Сейчас мы проведем два матча. Летом также сыграем с двумя соперниками. Второй матч постараемся провести в России», — сказал Дюков «СЭ».

Ранее Дюков сообщил, что сборная России сыграет в июне с командой Белоруссии в Минске. В марте сборная России сыграет с командами Сербии и Парагвая.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА.

Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.