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    Хави назвал игрока «Наполи», который не помешал бы «Барселоне»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави перед ответным матчем с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов поделился мнением об игроках неаполитанской команды.

    Хави
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    Хави

    «Мне нравятся атакующие игроки "Наполи". Политано, Кварацхелия и Осимхен. Но мне также нравится, как они действуют в обороне.

    Мне нравится Лоботка, он хорош в построении атак, умеет придержать мяч. Я был бы рад видеть его в нашей команде», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

    Transfermarkt оценивает стоимость словацкого полузащитника Станислава Лоботки в 35 миллионов евро.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Барселона» — «Наполи»

    Первый матч между «Барселоной» и «Наполи» завершился вничью 1:1. Ответная игра состоится 12 марта на поле каталонского клуба, начало — в 23:00 мск.

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