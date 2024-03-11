Хави назвал игрока «Наполи», который не помешал бы «Барселоне»

«Мне нравятся атакующие игроки "Наполи". Политано, Кварацхелия и Осимхен. Но мне также нравится, как они действуют в обороне.
Мне нравится Лоботка, он хорош в построении атак, умеет придержать мяч. Я был бы рад видеть его в нашей команде», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Transfermarkt оценивает стоимость словацкого полузащитника Станислава Лоботки в 35 миллионов евро.
LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Барселона» — «Наполи»
Первый матч между «Барселоной» и «Наполи» завершился вничью 1:1. Ответная игра состоится 12 марта на поле каталонского клуба, начало — в 23:00 мск.