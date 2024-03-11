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    Почеттино прокомментировал травмы игроков «Челси»

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    Наставник «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что большое число травмированных футболистов стало большой проблемой для «синих».

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Мы должны разобраться с нашими травмами. Посмотрим, в хорошей ли форме Марк Кукурелья.

    Вчера мы тренировались с девятью игроками академии. Возможно, у них будет возможность принять участие в матче, поскольку у нас очень хорошая академия. Привлечение их к тренировкам с основой направлено на то, чтобы укрепить их будущее и уверенность в том, что однажды они попадут в первую команду.

    Мы переживаем из-за травм, но не можем сдаваться», — цитирует Почеттино Sky Sports.

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    Сейчас в лазарете «Челси» находятся сразу девять футболистов, причем он не пустеет, а постоянно пополняется новыми игроками.

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