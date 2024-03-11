начнут матч в 00:00 в чемпионате МЛС, 11.03.2024.

Последний матч: «Монреаль» — «Интер Майами» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер Майами» — «Монреаль». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Интер Майами»).

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