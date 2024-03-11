ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль НадальНепонятная суета Надаля, возвращение Халеп, провал Рублева и допуск россиян на Олимпиаду
  • 09:28
    • Павлюченкова вышла в четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе
  • 00:43
    • «Рома» ушла от поражения в матче с «Фиорентиной»
    Все новости спорта

    Фоден готов продлить контракт с «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден ведёт переговоры по новому контракту с английским клубом.

    Фил Фоден
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фил Фоден

    Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, футболист готов подписать с «горожанами» новое соглашение. В настоящий момент стороны ведут переговоры. Ожидается, что новый контракт Фодена будет рассчитан до середины 2029 года.

    Ранее сообщалось о переговорах между Фоденом и мадридским «Реалом».

    Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и выступает за основную команду с 2016 года.

    В нынешнем сезоне Фоден провел 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 10 результативными передачами. Сейчас контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Челси» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Лацио» и «Удинезе» много не забьют
  • «Лацио» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • В Хабаровске матч снова пройдет результативно?
  • «Амур» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Торпедо — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад Джидда — Аль-Хиляль Эр Рияд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры