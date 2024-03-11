Фоден готов продлить контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити»ведёт переговоры по новому контракту с английским клубом.

Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, футболист готов подписать с «горожанами» новое соглашение. В настоящий момент стороны ведут переговоры. Ожидается, что новый контракт Фодена будет рассчитан до середины 2029 года.

Ранее сообщалось о переговорах между Фоденом и мадридским «Реалом».

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и выступает за основную команду с 2016 года.

В нынешнем сезоне Фоден провел 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 10 результативными передачами. Сейчас контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года.