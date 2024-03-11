Канселу: Роналдиньо — мой кумир, я горжусь игрой за «Барселону»

Защитник «Барселоны»прокомментировал свое будущее.

«Вернусь ли я в "Манчестер Сити" по окончании нынешнего сезона? Я пока не знаю своего будущего, но очень хотел бы остаться в "Барселоне".

Роналдиньо был моим кумиром в детстве, я часто наблюдал за его игрой. Горжусь быть частью "Барсы" и носить футболку этого клуба», — приводит слова Канселу La Gazetta dello Sport.

Португальский защитник принадлежит «Манчестер Сити» до лета 2027 года, но выступает в этом сезоне на правах аренды за испанскую «Барселону».

В этом сезоне Жоау Канселу сыграл 33 матча, забил 3 гола, отдал 4 результативные передачи. На интернет-портала Transfermarkt, португалец оценивается в € 40 млн.