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    Канселу: Роналдиньо — мой кумир, я горжусь игрой за «Барселону»

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    Защитник «Барселоны» Жоау Канселу прокомментировал свое будущее.

    Жоау Канселу
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    Жоау Канселу

    «Вернусь ли я в "Манчестер Сити" по окончании нынешнего сезона? Я пока не знаю своего будущего, но очень хотел бы остаться в "Барселоне".

    Роналдиньо был моим кумиром в детстве, я часто наблюдал за его игрой. Горжусь быть частью "Барсы" и носить футболку этого клуба», — приводит слова Канселу La Gazetta dello Sport.

    Португальский защитник принадлежит «Манчестер Сити» до лета 2027 года, но выступает в этом сезоне на правах аренды за испанскую «Барселону».

    В этом сезоне Жоау Канселу сыграл 33 матча, забил 3 гола, отдал 4 результативные передачи. На интернет-портала Transfermarkt, португалец оценивается в € 40 млн.

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