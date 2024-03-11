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    • Сборная России в июне сыграет с Белоруссией
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    УЕФА и ФИФА разрешили сборной Белоруссии сыграть с Россией

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    Сборная Белоруссии получила разрешение от ФИФА и УЕФА на проведение товарищеского матча с Россией. Об этом сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Были рабочая встреча и разговор с представителями УЕФА, где были достигнуты определенные договоренности.

    У ФИФА к нам претензий нет, соответственно, у УЕФА тоже. Они не возражают, если бы были возражения, то, думаю, нам бы была направлена соответствующая нота», — приводит слова Василевича ТАСС.

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  • 09/03/2024

    • Матч между сборными России и Белоруссии состоится в июне 2024 года и, вероятнее всего, пройдет в Минске.

    Напомним, сборная России сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

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