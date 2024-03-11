УЕФА и ФИФА разрешили сборной Белоруссии сыграть с Россией

Сборнаяполучила разрешение отна проведение товарищеского матча с Россией. Об этом сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

«Были рабочая встреча и разговор с представителями УЕФА, где были достигнуты определенные договоренности.

У ФИФА к нам претензий нет, соответственно, у УЕФА тоже. Они не возражают, если бы были возражения, то, думаю, нам бы была направлена соответствующая нота», — приводит слова Василевича ТАСС.

Матч между сборными России и Белоруссии состоится в июне 2024 года и, вероятнее всего, пройдет в Минске.

Напомним, сборная России сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.