В 17:00 10.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч: «Бёрнли» — «Вест Хэм» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Вест Хэм»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вест Хэм — Бёрнли.

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