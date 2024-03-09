Пруцев: Угальде адаптировался в «Спартаке» очень хорошо

Хавбек «Спартака»высказался, как в клубе адаптировался форвард, перешедший в стан красно-белых из «Твенте» в минувшем январе.

«Адаптировался очень хорошо, потому что у нас в команде много испаноговорящих игроков. Хорошо влился в коллектив.

Очень качественный игрок, помогает нам в прессинге, не стоит, всегда бегает», — приводит слова Пруцева официальный канал «Спартака» в YouTube.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами.

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Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» истекает летом 2028 года.