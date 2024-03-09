начнут матч в 14:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 09.03.2024.

Последний матч: «Родина» — «Шинник» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шинник» — «Родина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Родина»).

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