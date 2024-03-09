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    Ярославцев ждет коллизия?

    «Шинник» — «Родина». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Первая лига, 9 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Родина»
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    Дмитрий Черышев
    В рамках 22-го тура чемпионата России 9 марта пройдет матч «Шинник» — «Родина». Начало — 14:00 (мск). «Шинник» — «Родина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Марта 2024 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 14:00 Родина Родина
  • Москва
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    «Шинник»

    Турнирное положение: «Шинник» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шинник» вряд ли пободается за попадание в стыки. Тем не менее, Дмитрий Черышев настроен создать в Ярославле боеспособный коллектив.

    Шинник — Родина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три зачетных балла. «Шинник» уверенно расправился с «Кубанью» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 2 победы. При этом в этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота всего 2.

    Оба своих мяча в последнем матче команда Черышева забила во втором тайме. Ярославцы способны прибавить, да и в физическом плане игроки готовы неплохо.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: в последних матчах команда явно прибавила. Рука Черышева уже видна, и это не предел!

    Матчи против «Родины» для команды исторически складываются довольно неудачно. Из 4 очных поединков «Шинник» выиграл всего 1 раз при 2 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что «Шинник» постарается продолжить свой победный путь. Тем паче, в родных стенах ярославцы уж точно могут преуспеть.

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи в нынешнем сезоне борются за повышение в классе. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем отставание от 4 места составляет всего лишь 4 очка. Да и атакует «Родина» весьма неплохо, отличившись 32 голами.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда сумела взять три очка. «Родина» уверенно переиграла «Акрон» (2:0).

    Причем в контрольных матчах москвичи также выглядели прилично. Команда переиграла «Рубин» (4:1) и «Ростов» (2:1).

    Вообще, «Родина» пока не выглядит потенциальным борцом за выход в РПЛ. Москвичи растеряли немало очков, да и конкуренты не дремлют.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Пока что «Родине» явно не хватает класса. Москвичам будет крайне непросто запрыгнуть в первую четверку.

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    Да и матчи с сильными соперниками частенько складываются сложно. Например, землякам из ЦСКА команда уступила со счетом 0:4.

    А вот Иван Тимошенко в 19 матчах первенства отличился уже 12 точными ударами. Форвард способен улучшить этот показатель весной.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Родина» постарается сыграть первым номером.

    Статистика для ставок

    • «Родина» идет второй в лиге по результативности — 32 мяча

    • Хуже «Шинника» (33 пропущенных мяча) обороняется только «Сокол» (35 мячей)

    • Последняя очная встреча завершилась победой «Шинника» (4:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.79.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: Гости сражаются за выход в стыки, а значит, будут максимально активны в атаке.

    Москвичи отлично атакуют, к тому же обладают козырем в виде забивного форварда Тимошенко.

    Ставка: Победа «Родины» за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

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    Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Родина» с коэффициентом 2.14. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на футбол. Ярославцев ждет коллизия?
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