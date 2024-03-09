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    Смотреть онлайн Лорьян — Лион 09.03.2024 в 19:00

    09.03.2024 в 19:00 начнется матч во французской Лиге 1 Лорьян — Лион

    Футбол Лига 1 Лорьян Лион Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Лорьян и Лион начнут матч в 19:00 во французской Лиге 1, 09.03.2024.

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    Последний матч: «Лион» — «Лорьян» 3:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лорьян» — «Лион». Коэффициент ставки — 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лион»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лорьян — Лион.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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