начнут матч в 19:00 во французской Лиге 1, 09.03.2024.

Последний матч: «Лион» — «Лорьян» 3:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лорьян» — «Лион». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лион»).

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