начнут матч в 17:30 в немецкой Бундеслиге, 09.03.2024.

Последний матч: «Кёльн» — «Боруссия М» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Боруссия М»).

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