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    Тен Хаг: Ни одна команда не смогла бы справиться с таким количеством травм

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о большом количестве травм в команде.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Ни одна команда не смогла бы справиться с таким количеством травм. Мы хотим добиваться успеха, и нам нужно его добиться, но иногда сезоны складываются так, как сейчас.

    Процент побед говорит о том, что мы движемся правильном направлении. Теперь представьте, что у нас было бы гораздо больше доступных футболистов, но меньше неудач и травм, тогда мы легко могли бы добыть 75 побед. Подобное говорит о блестящем будущем команды, когда все игроки вернутся.

    У этой команды хороший возрастной баланс. Здесь есть молодые игроки, среднего возраста, опытные», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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