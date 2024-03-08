Тен Хаг: Ни одна команда не смогла бы справиться с таким количеством травм

Главный тренервысказался о большом количестве травм в команде.

«Ни одна команда не смогла бы справиться с таким количеством травм. Мы хотим добиваться успеха, и нам нужно его добиться, но иногда сезоны складываются так, как сейчас.

Процент побед говорит о том, что мы движемся правильном направлении. Теперь представьте, что у нас было бы гораздо больше доступных футболистов, но меньше неудач и травм, тогда мы легко могли бы добыть 75 побед. Подобное говорит о блестящем будущем команды, когда все игроки вернутся.

У этой команды хороший возрастной баланс. Здесь есть молодые игроки, среднего возраста, опытные», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.