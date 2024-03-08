начнут матч в 23:00 в английском Чемпионшипе, 08.03.2024.

Последний матч: «Лидс» — «Шеффилд Уэнсдей» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Лидс». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).

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