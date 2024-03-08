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    Сможет ли «Шеффилд Уэнсдей» противостоять «Лидсу»?

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Лидс». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 8 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Лидс»
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    «Лидс»
    8 марта в рамках 37-го тура тура английского Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» в родных стенах сыграет против «Лидса». Начало игры — в 23:00 по мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Лидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Марта 2024 года
    Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 23:00 Лидс Лидс
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    «Шеффилд Уэнсдей»

    Турнирное положение: Команда продолжает вести ожесточенную борьбу за выживание в Чемпионшипе. «Шеффилд Уэнсдей» занимает предпоследнее 23-е место в таблице с 38-ю очками в активе.

    В нынешнем сезоне команда пропустила довольно много голов (за 36 встреч 53 мяча), забив при этом всего лишь 30 раз. Несмотря на это, в последнее время «Шеффилд» уверенно действует у своих ворот.

    Шеффилд Уэнсдей — Лидс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре Чемпионшипа команда обыграла «Плимут» (1:0), забив единственный гол на 60-й минуте. Матчем ранее «Шеффилд» обыграл «Ротерхэм» с таким же счетом.

    Стоит отметить, что «Уэнсдей» в последних 5-и матчах проиграл только «Лестеру» (0:2) на чужом поле и одержал победу в остальных 4-х поединках. За этот период команда забила 6 голов при 3-х пропущенных.

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    Не сыграют: Хуан Дельгадо, Кристиан Педерсен и Джош Уиндасс (у всех травмы).

    Состояние команды: Кажется, «Шеффилд» наконец-то нашел свою игру, но самые важные матчи для команды еще впереди. Четыре клуба Чемпионшипа с 20-й по 23-й строчке имеют одинаковое количество очков (38).

    Пока что «Шеффилд» выглядит именно той командой, которая все-таки сохранит прописку в лиге, но сможет ли «Уэнсдей» стабильно набирать очки в оставшихся матчах сезона? Большой вопрос.

    Последний раз «Шеффилд» обыгрывал «Лидс» еще в 2020-м году. В том матче «Уэнсдей» в концовке дожал соперника и выиграл со счетом 2:0. Сейчас «Шеффилд» вполне способен также преподнести «Лидсу» сюрпризы.

    «Лидс»

    Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице Чемпионшипа с 76-ю очками в активе, имея высокие шансы вернуться в английскую Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона.

    Стоит отметить, что у «Лидса» самая надежная оборона в лиге. Команда пропустила всего лишь 28 голов в 36-и матчах Чемпионшипа. Если смотреть на то, что практически все команды играют в атакующий футбол, то это очень приличные показатели.

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    • Последние матчи: Очевидно, что в прошедших турах «Лидс» стабильно набирал очки. В последнем матче команда обыграла «Сток Сити» (1:0), а туром ранее сыграла вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1).

    За последние 5 матчей в рамках Чемпионшипа «Лидс» 4 раза победил и однажды поделил очки. За этот период команда сумела забить 11 голов при 2-х пропущенных.

    Не сыграют: Стюарт Даллас и Паскаль Стрейк (у обоих травмы).

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    Состояние команды: Судя по игре «Лидса», команда скорее всего вернется в АПЛ по итогам нынешнего сезона. «Белые» показывают очень мощную и организованную игру.

    «Лидс» и «Шеффилд Уэнсдей» уже встречались в нынешнем сезоне. В рамках 5-го тура Чемпионшипа команды сыграли вничью, так и не сумев открыть счет (0:0). В предстоящем матче у «Лидса» есть все возможное, чтобы набрать 3 очка.

    Статистика для ставок

    • «Лидс» не проигрывает в Чемпионшипе уже 11 матчей подряд

    • У «Шеффилд Уэнсдей» продолжается победная серия из 4-х матчей

    • В последних 5-и очных встречах команды не пробивали тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа «Шеффилд Уэнсдей» — в 5.40.

    ТБ 2.5 оценивается в 1.80, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.00.

    Прогноз: «Шеффилд Уэнсдей» точно будет упираться до последних минут.

    Ставка: Фора «Шеффилд Уэнсдей» (+1) за 1.82.

    Прогноз: В последних очных встречах команды не забивали много голов.

    Ставка: Тотал 3 меньше за 1.65.

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    Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Лидс» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Шеффилд Уэнсдей» противостоять «Лидсу»?
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