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    Семак об игре новичков «Зенита»: Ребята хорошо выполняют свои обязанности

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об адаптации новичков «сине-бело-голубых».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Я думаю, для новичков это нормальный процесс. Конечно, адаптация к новой команде и новым погодным условиям занимает определенное время, но ребята стараются. Уйти от этого процесса невозможно.

    Наше дело — работать, и ребята хорошо выполняют свои обязанности», — приводит слова Семака официальный сайт «сине-бело-голубых».

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