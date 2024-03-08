Семак об игре новичков «Зенита»: Ребята хорошо выполняют свои обязанности

Главный тренеррассказал об адаптации новичков «сине-бело-голубых».

«Я думаю, для новичков это нормальный процесс. Конечно, адаптация к новой команде и новым погодным условиям занимает определенное время, но ребята стараются. Уйти от этого процесса невозможно.

Наше дело — работать, и ребята хорошо выполняют свои обязанности», — приводит слова Семака официальный сайт «сине-бело-голубых».

Зимой петербуржцы подписали 4-х игроков — защитника Нино (из «Флуминенсе»), полузащитников Ильзата Ахметова (из «Краснодара»), Артура (из «Палмейраса») и Педро (из «Коринтианса»).

После 19-и туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе.