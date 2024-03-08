Анри: Клопп доверяет молодежи

Экс-игрок «Барселоны», «Арсенала» и сборной Францииотметил, что наставник «Ливерпуля»доверяет молодым футболистам.

«Юрген доверяет тому, что у него есть на скамейке запасных. Если вы посмотрите на другие команды Премьер-лиги, у вас есть игроки, которые не пойдут в клуб, если будут сидеть на скамейке запасных.

Иногда Хосеп Гвардиола даже не делает никаких изменений. Клопп доверяет своей скамейке, даже если на ней сидит молодёжь», — приводит слова Анри Sky Sports.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 63 очка. В ближайшей встрече красные сыграют с «Манчестер Сити».