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    Анри: Клопп доверяет молодежи

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    Экс-игрок «Барселоны», «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри отметил, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп доверяет молодым футболистам.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Юрген доверяет тому, что у него есть на скамейке запасных. Если вы посмотрите на другие команды Премьер-лиги, у вас есть игроки, которые не пойдут в клуб, если будут сидеть на скамейке запасных.

    Иногда Хосеп Гвардиола даже не делает никаких изменений. Клопп доверяет своей скамейке, даже если на ней сидит молодёжь», — приводит слова Анри Sky Sports.

    На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 63 очка. В ближайшей встрече красные сыграют с «Манчестер Сити».

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