Гвардиола: «Ливерпулю» нужно 90 минут, чтобы выиграть матч, нам иногда больше, а «Арсеналу» всего 25 минут

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
«Ливерпуль всегда был "Ливерпулем", есть и другие конкуренты.
Сейчас это "Арсенал". В прошлом сезоне не "Ливерпуль", а его команда была главным соперником.
Посмотрите, как они сейчас играют. "Ливерпулю" нужно 90 минут, чтобы выиграть матч, нам иногда больше 90 минут, а "Арсеналу" нужно 25 минут.
Вероятно, добавятся и другие команды. "Тоттенхэм" сделает шаг вперед. Возможно, вернутся "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", которые будут играть по одному матчу в неделю, так что посмотрим.
Следующий сезон — это следующий сезон. Сейчас у меня нет возможности думать о том, что впереди», — цитирует Гвардиолу BBC.
В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.