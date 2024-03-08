Гвардиола: «Ливерпулю» нужно 90 минут, чтобы выиграть матч, нам иногда больше, а «Арсеналу» всего 25 минут

Главный тренервысказался о конкуренции в чемпионате Англии.

«Ливерпуль всегда был "Ливерпулем", есть и другие конкуренты.

Сейчас это "Арсенал". В прошлом сезоне не "Ливерпуль", а его команда была главным соперником.

Посмотрите, как они сейчас играют. "Ливерпулю" нужно 90 минут, чтобы выиграть матч, нам иногда больше 90 минут, а "Арсеналу" нужно 25 минут.

Вероятно, добавятся и другие команды. "Тоттенхэм" сделает шаг вперед. Возможно, вернутся "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", которые будут играть по одному матчу в неделю, так что посмотрим.

Следующий сезон — это следующий сезон. Сейчас у меня нет возможности думать о том, что впереди», — цитирует Гвардиолу BBC.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.