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    Гвардиола: «Ливерпулю» нужно 90 минут, чтобы выиграть матч, нам иногда больше, а «Арсеналу» всего 25 минут

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о конкуренции в чемпионате Англии.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Ливерпуль всегда был "Ливерпулем", есть и другие конкуренты.

    Сейчас это "Арсенал". В прошлом сезоне не "Ливерпуль", а его команда была главным соперником.

    Посмотрите, как они сейчас играют. "Ливерпулю" нужно 90 минут, чтобы выиграть матч, нам иногда больше 90 минут, а "Арсеналу" нужно 25 минут.

    Вероятно, добавятся и другие команды. "Тоттенхэм" сделает шаг вперед. Возможно, вернутся "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", которые будут играть по одному матчу в неделю, так что посмотрим.

    Следующий сезон — это следующий сезон. Сейчас у меня нет возможности думать о том, что впереди», — цитирует Гвардиолу BBC.

    В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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