Реднапп хочет видеть Джеррарда на посту наставника «Ливерпуля»

Известный английский специалиствысказался о поискенового главного тренера.

«Я назову кандидата и люди подумают, что я не в себе, но я бы назначил Стивена Джеррарда.

Я знаю, люди скажут, что он потерпел неудачу в "Астон Вилле", и там все получилось не очень хорошо, но он человек из "Ливерпуля" и был невероятным игроком в их составе. У него есть страсть к игре, и я часто слушал его речи, когда он работал в "Рейнджерс", и всегда думал, что он будет выдающимся специалистом. Я бы хотел увидеть, как он руководит "Ливерпулем".

Хаби Алонсо тоже был бы хорошим выбором, но есть большая вероятность, что он перейдет в "Баварию" — это тоже мощный клуб, которому удалось заставить Харри Кейна покинуть Премьер-лигу прошлым летом. Я знаю, что, вероятно, не принадлежу к большинству, когда говорю, что нужно назначить Джеррарда, но я все еще верю в него — я не списываю людей со счетов.

Чтобы хорошо справляться с тренерской работой, нужны правильные игроки. Посмотрите на Унаи Эмери в "Астон Вилле" — в "Арсенале" он не был хорош, но перешел в "Виллу" и отлично справляется со своей работой. Это другой клуб, с другими игроками, и обстоятельства другие — просто там у него все получилось. В этом вопросе я на стороне Стивена Джеррарда», — приводит слова Реднаппа BetVictor.

Напомним, что нынешний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет коллектив по окончании этого сезона.