Харгривз: Мбаппе напоминает мне Роналдо

Экс-футболист сборной Англиивосхищен талантом нападающего «ПСЖ»

«Мбаппе просто особенный. Он напоминает мне Роналдо. Его движение — это нечто невероятное. Чтобы сравниться с Анри, Килиан должен проделать такую же работу, как и Тьерри.

По таланту Мбаппе практически нет равных. Думаю, Килиан находится на верном пути, он уже выиграл чемпионат мира и точно выиграет "Золотой мяч" в ближайшие годы», — приводит слова Харгривза Football.London.

Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2023/24 Килиан в 33 играх забил 33 мяча и сделал 7 голевых передач.