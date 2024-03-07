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    Харгривз: Мбаппе напоминает мне Роналдо

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    Экс-футболист сборной Англии Оуэн Харгривз восхищен талантом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Мбаппе просто особенный. Он напоминает мне Роналдо. Его движение — это нечто невероятное. Чтобы сравниться с Анри, Килиан должен проделать такую же работу, как и Тьерри.

    По таланту Мбаппе практически нет равных. Думаю, Килиан находится на верном пути, он уже выиграл чемпионат мира и точно выиграет "Золотой мяч" в ближайшие годы», — приводит слова Харгривза Football.London.

    Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2023/24 Килиан в 33 играх забил 33 мяча и сделал 7 голевых передач.

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