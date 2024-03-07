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    Хендерсон: уход из «Ливерпуля» позволил мне перезагрузить карьеру

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    Бывший капитан «Ливерпуля» Джоржан Хендерсон, играющий сейчас за амстердамский «Аякс» рассказал, почему он ушел из стана мерсисайдцев.

    Джоржан Хендерсон
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    Джоржан Хендерсон

    «Оглядываясь назад, я думаю, что это было подходящее время для меня как игрока, а также для них как команды и для них как клуба, хотя в то время это было очень больно. Я был очень эмоционален. Сейчас, оглядываясь назад на тот период времени, легко увидеть, что это было правильное решение, принятое тренером и клубом. Это было лучшее решение, чтобы освежить обстановку.

    Я просто надеюсь, что конец истории Клоппа станет сказкой для него и парней, потому что они все этого заслуживают. Они все так усердно работают, прошлый сезон был очень тяжёлым во многих аспектах на поле и за его пределами, поэтому, этот сезон проходит так хорошо, я так горжусь ими. Будем надеяться, что они смогут завершить сезон на высоком уровне и выиграть как можно больше трофеев», — цитирует Хендерсона The Telegraph.

    Календарь и таблица АПЛ

    Джордан Хендерсон пришел в «Ливерпуль» в 2011 году и выступал за него до 2023 года. В его составе он выиграл 8 различных трофеев, в том числе и Лигу чемпионов (2018/2019).

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