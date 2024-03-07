Артета о высокой результативности «Арсенала»: Это показывает наше качество

Главный тренерподелился впечатлениями от высокой результативности «канониров» в последних матчах. За прошедшие 4 встреч команда забила 21 гол при 1-м пропущенном.

«Это здорово, это показывает наше качество. То, как мы забили эти голы, тоже очень радует. Также мы очень мало пропускаем, — эти два компонента просто великолепны. Мы всё ещё не выиграли титул и хотим стать лучше», — приводит слова Артеты ВВС.

После 27-и туров в английской Премьер-лиге «Арсенал» занимает 3-е место в таблице с 61-м очком в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла.

В следующем матче «канониры» сыграют против «Брентфорда» в АПЛ 9-го марта в рамках 28-го тура АПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск.