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    Смотреть онлайн Спортинг — Аталанта 06.03.2024 в 20:45

    06.03.2024 в 20:45 начнется матч в 1/8 финала Лиги Европы Спортинг — Аталанта

    Футбол Лига Европы Спортинг Лиссабон Аталанта Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 20:45 06.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Спортинг — Аталанта в 1/8 финала Лиги Европы.

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    Последний матч: «Аталанта» — «Спортинг» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

      • Календарь и таблица Лиги Европы

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Спортинг»).

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