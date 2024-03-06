Райс о чемпионской гонке в АПЛ: Впереди долгий путь, случиться может все, что угодно

Полузащитниквысказался о гонке за чемпионство в английской Премьер-лиге нынешнего сезона.

«Впереди долгий путь, случиться может всё, что угодно. 11 матчей — это действительно много, но я надеюсь, что мы продолжим побеждать.

У нас есть опыт, мы уже были в такой ситуации, и я считаю, что матч с "Шеффилдом" (»Арсенал« выиграл 6:0) был крайне непростым для нас, поскольку мы играли с командой, которая борется за выживание», — приводит слова Райса британское издание Liverpool Echo.

После 27-и туров «Арсенал» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 61-м очком в активе. На 2-й позиции располагается «Манчестер Сити» с 62 баллами, а на 1-й строчке «Ливерпуль» (63).