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    Райс о чемпионской гонке в АПЛ: Впереди долгий путь, случиться может все, что угодно

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    Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о гонке за чемпионство в английской Премьер-лиге нынешнего сезона.

    Деклан Райс
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    Деклан Райс

    «Впереди долгий путь, случиться может всё, что угодно. 11 матчей — это действительно много, но я надеюсь, что мы продолжим побеждать.

    У нас есть опыт, мы уже были в такой ситуации, и я считаю, что матч с "Шеффилдом" (»Арсенал« выиграл 6:0) был крайне непростым для нас, поскольку мы играли с командой, которая борется за выживание», — приводит слова Райса британское издание Liverpool Echo.

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