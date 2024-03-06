Невилл: Роналду подвел Сульшера

Экс-защитниквысказался о возвращениив английский клуб в 2021 году.

«После игры с "Эвертоном", когда Сульшер в первый раз оставил Роналду в запасе, я помню, как Криштиану уходил с поля, я чувствовал, как он подвёл Уле. Ведь когда-то давно он был его товарищем по команде.

Роналду — великий игрок, непоколебимый в плане достижений, но я думал, что они должны были быть союзниками в раздевалке, особенно после тех времён, когда мы все играли вместе. Я хотел, чтобы он стал лидером, но он этого не сделал, и именно поэтому между ними возник конфликт», — приводит слова Невилла Goal.