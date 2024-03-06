В 23:00 06.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/8 финала Лиги чемпионов.

Последний матч: «Копенгаген» — «Манчестер Сити» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Коэффициент ставки — 2.13 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Манчестер Сити»).

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